Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

巴厘岛伍拉莱机场 因火山喷发继续关闭一天

【新华社雅加达1128日电（郑世波）】印度尼西亚巴厘岛机场管理公司28日宣布，由于巴厘岛阿贡火山持续喷发，已关闭一天的巴厘岛伍拉莱国际机场（Ngurah Rai）将继续关闭至当地时间29日早７时。

印尼火山监测机构说，巴厘岛阿贡火山持续喷发，截至28日早晨，火山口出现两处坑口，不断冒出白烟和黑烟，双烟柱高达3000米，并间断性喷出小规模岩浆，预计将出现更大规模喷发。

目前火山灰仍以每小时５公里的速度向正东和东南方向移动。印尼气象监测部门说，火山灰已飘至地面以上１万米，持续影响飞行安全。29日７时以后机场是否重新开放，将根据火山灰情况决定。

伍拉莱国际机场至当地时间28日早晨７时已关闭一天，445个航班被取消，59万名游客受到影响。

印尼国家抗灾署发言人苏托波28日在官方推特上说，巴厘岛东部的龙目岛国际机场在临时关闭一晚后已于28日早上6时重新开放。撤离工作正在持续进行中。

21日火山开始喷发以来，约25万名居民已经撤离。目前火山口周围10公里内已被划为危险区域，区内22个村庄的约10万名居民必须全部撤离。

中国驻巴厘岛首府登巴萨总领馆28日继续发布公告，提醒在巴厘岛的中国公民保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动，及时与所订机票的航空公司或旅行社保持联系，调整行程。遇紧急情况及时报警并第一时间与总领馆联系。

 

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