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已被肃贪会列为受贿嫌疑人

Marianus Sae仍成为2018年东努省长候选人

【雅加达Detik新闻网】肃贪会于11日在一场就地缉犯行动中，逮捕一名东努沙登加拉（NTT）地方首长 Marianus Sae。

“的确，肃贪会已在东努沙登加拉遭逮捕一名地方首长犯罪嫌疑人。”肃贪会发言人菲博里这样表示。

菲博里表示，被逮捕的地方首长Marianus Sae遣送至雅京肃贪会办事处接受进一步的调查，虽然Marianus Sae已被肃贪会列为受贿嫌疑人，但是他仍成为2018 年东努省长选举候选人。

揗arianus Sae通过合格参选2018年东努省长候选人，不过以上条件是Marianus Sae没被判决。”普委会（KPU）主席阿里夫（Arief Budiman）在雅京中区Hayam Wuruk路 Grand Mercure Harmoni酒店如是说。

阿里夫表示，根据2017年第3号普委会的条例提到候选人参选省长、副省长、县长、副县长、市长和副市长，当时候选人涉嫌犯罪嫌疑人，候选人接受一审判决身份，普委会不允许犯罪嫌疑人的候选人参选地方首长选举。

“我们预先观看候选人是否被判决，若法官决定候选人真的犯错误，那就竞选地方首长选举的候选人不符合。”阿里夫如此说。

阿里夫还说，除非地方首长选举已结束后，被判决的候选人不会有影响。

“犯罪嫌疑人什么时候被判决，在没有法庭的判决之前，对候选人的身份不会带来影响。”阿里夫这样表示。

之前，肃贪会决定东努沙登加拉地方首长Marianus Sae被列为受贿嫌疑人，并被质疑接受当地相关的项目资金。

“肃贪会对此案自贪污案件提升侦查阶段，Marianus Sae被疑作为接受者。”肃贪会副主席巴沙丽娅.班查伊丹（Basaria Pandjaitan）如是说。