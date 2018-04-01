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已致2人死亡3人失踪

东加巴厘巴板海域原油泄露发生大火

【巴里巴板安达拉通讯社4月1日讯】3月31日，印尼有关部门在婆罗洲岛巴厘巴板（Balikpapan）清理原油泄漏时发生大火，造成至少2人死亡并仍有3人在该海域钓鱼的人士失踪。

据报道，火灾在工人们试图通过燃烧来清理巴厘巴板市附近水域的泄漏时发生。据当地搜救机构的一位发言人透露，两名死者为渔民。“火势非猛烈，可以从巴厘巴板市看到，到处弥漫着味道浓烟，”一名东婆罗洲搜救中心高级官员称。

“我们仍在进行搜索和救援工作，其中一名叫Sutoyo（42岁）、Suyono（55岁）和Agus Salim（42岁）失踪者。” 巴厘巴板雪佛兰印度尼西亚公司Semayang码头的搜索救援行动办公室负责人Octavianto在巴厘巴板如斯说。据报道，石油泄漏事件发生在凌晨三点，天亮后印尼石油公司（Pertamina）第五炼油厂就立即采取必要措施进行安全和清洁措施。

当地有关部门已设法扑灭了大火，但水面上据现场报道仍有大量漏油。目前尚不得知多少石油泄漏，也不知道来源。由于该片海域仍有燃油持续泄漏，当局至今仍未能掌握燃油数量及泄漏原因。Pertamina第五炼油厂总经理Togar MP说，“从现场取得的泄漏原油样品，我们可以证实这种石油不肯定是来自Pertamina炼油厂的原油。”