Thursday, March 1st, 2018 | Posted by

工程施工事故屡屡发生被迫暂停后
34个高架桥建设工程开始恢复施工

2月20，正在建设中的Becakayu 高架桥施工中发生倒塌事故，多名工地施工人员受轻重伤。

2月20，正在建设中的Becakayu 高架桥施工中发生倒塌事故，多名工地施工人员受轻重伤。

 

【雅加达Republika新闻网228日讯】近日来，我国正在新建中的多处基建工程屡屡发生施工事故，不仅造成多名施工人员轻重伤，甚至身亡的不幸事件。层出不穷的施工事故，除了可能会影响工程进展，社会大众开始质疑承包商的专业和标准操作程序。为了安全起见，政府透过公共工程与住房部（PUPR）叫停所有正在建设中的高架桥工程，并立即进行全面性的技术和操作程序的检验。

工程施工安全委员会(KKK)对正在新建中的37个高架桥基建工程进行技术检验和施工文件的审核。审核和检验结果，34个高架桥基建工程已获得准许恢复施工。

34个获得通过的基建项目中，其中30个项目是属于高速公路的工程项目。”公共工程与住房部建筑施工总监Syarief周三（227日）在雅京如斯说。

我国是2018年亚运会主办国，迎接亚运会的到来，雅京和苏南巨港已紧锣密鼓促进各项基建工程，包括雅京市内的轻轨铁路（LRT）和从勿加西至扎旺和马来村（Becakayu）高速公路建设工程，希望能在亚运盛会启动前，雅京和周围的公共交通设施的建设能准时竣工。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207676

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