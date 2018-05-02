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工业部长艾尔朗卡称

外籍工作人员必须具有特别专长

【雅加达安达拉新闻网5月1日讯】工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）解释发布2018年第20号有关外国劳工（TKA）进入我国的总统法令（Perpres）内容。

工业部长阐明该法令旨在改善印度尼西亚的投资环境。

“因此，外国劳工必须具有专长或本国缺乏工作人员允许进入印度尼西亚。” 艾尔朗卡周二（5月1日）在雅京如是表示。

工业部长指出，在过去的五年（2013年至2017），工业部门工人数量从2013年的1490万人和2017年增加到1700万人，平均每年增加51万2千人。工业部门在吸收劳动力方面的作用从2013年的13.54％跃升至2017年的14.05%。

工业部继续鼓励提高人力资源行业的竞争力，以跟上最新的技术发展，特别是在工业时代4.0。

因为这些工人的技能能够激发全球制造业在全球舞台上竞争。

“按照佐科威总统的指示，在政府激励开展基础设施发展3.5年后，今年将集中在提高人力资源能力。 凭借高质量的人力资源，他们可以在自由竞争中脱颖而出。“艾尔朗卡如是说道。

工业部长表示，在本国运行的一些工业投资项目应由当地工人管理和运营。

“为此，我们举办各种教育和职业培训计划，根据行业需要为支持国家经济独立创造合格的专业人力资源。”艾尔朗卡继续说。

工业部长已经启动了一项职业教育计划，将职业高中（SMK）与印度尼西亚的几个地区的行业联系起来，包括东爪哇、中爪哇、日惹，西爪哇、北苏门答腊以及雅京特区和万丹省。