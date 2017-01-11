Wednesday, January 11th, 2017 | Posted by

尽管罪嫌到国会领导投诉
警方不会停止调查推翻政府阴谋案件

被警方涉嫌推翻政府阴谋的我国第任总统翁嘉诺女儿拉玛娃蒂苏加诺普特利（Rachmawati Soekarnoputri）周二（1月10日）来到国会大厦与国会领导召开听证会时，潸然泪下。

被警方涉嫌推翻政府阴谋的我国第任总统翁嘉诺女儿拉玛娃蒂苏加诺普特利（Rachmawati Soekarnoputri）周二（1月10日）来到国会大厦与国会领导召开听证会时，潸然泪下。

 

【罗盘报新闻网111日讯】雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）强调，尽管罪嫌到国会领导投诉 ，警方不会畏葸退缩，更不会停止调查涉嫌推翻政府阴谋案件的主谋和相关人士。

针对几位被警方指涉嫌推翻政府阴谋的人士，周二（110日）来到雅京史纳延国会大厦向国会领导投诉并与国会议员召开听证会，雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校表示，这是人民获得法律保护的权利。但是，警方绝对不会停止调查涉嫌推翻政府阴谋案件的主谋和相关人士。

众所周知，周二（110日），在民间组织爱国律师团（ACTA）陪同下，几位被警方列为计划利用去年11月份在雅京举行大规模示威游行抗议钟万学亵渎宗教之际，要求人协和国会举行特别会议，推翻佐科威政府，但是警方根据所掌握的情报，将他们一网打尽，警方于20161202日在不同的地方把他们逮捕并羁押在不同的警察局。他们分别是拉玛娃蒂苏加诺普特利（Rachmawati Soekarnoputri）、Kivlan ZeinAhmad DhaniFirza Huzein Hatta Taliwang

几位国会议员的听证会上，前总统美佳娃蒂的妹妹，拉玛娃蒂悲痛欲绝恳求国会领导帮忙要求警方停止调查该案件。拉玛娃蒂还坚持自己个版本没有推翻政府的意图。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172750

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