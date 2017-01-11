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尽管罪嫌到国会领导投诉

警方不会停止调查推翻政府阴谋案件

【罗盘报新闻网1月11日讯】雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）强调，尽管罪嫌到国会领导投诉 ，警方不会畏葸退缩，更不会停止调查涉嫌推翻政府阴谋案件的主谋和相关人士。

针对几位被警方指涉嫌推翻政府阴谋的人士，周二（1月10日）来到雅京史纳延国会大厦向国会领导投诉并与国会议员召开听证会，雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校表示，这是人民获得法律保护的权利。但是，警方绝对不会停止调查涉嫌推翻政府阴谋案件的主谋和相关人士。

众所周知，周二（1月10日），在民间组织爱国律师团（ACTA）陪同下，几位被警方列为计划利用去年11月份在雅京举行大规模示威游行抗议钟万学亵渎宗教之际，要求人协和国会举行特别会议，推翻佐科威政府，但是警方根据所掌握的情报，将他们一网打尽，警方于2016年12月02日在不同的地方把他们逮捕并羁押在不同的警察局。他们分别是拉玛娃蒂苏加诺普特利（Rachmawati Soekarnoputri）、Kivlan Zein、Ahmad Dhani，Firza Huzein 和Hatta Taliwang。

几位国会议员的听证会上，前总统美佳娃蒂的妹妹，拉玛娃蒂悲痛欲绝恳求国会领导帮忙要求警方停止调查该案件。拉玛娃蒂还坚持自己个版本没有推翻政府的意图。