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尽管目前阿贡火山仍然处于警戒状态

但IMF-WB年会仍将于2018年10月在巴厘岛举行

【巴厘安达拉网】我国政府确定，国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）的年会将于2018年10月在我国巴厘岛举行，尽管日前巴厘阿贡火山仍然处于警戒状态。

“我们对此每年一度的年会在巴厘岛举行，应该不成问题。”国际货币基金组织和世界银行主席鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Pandjaitan）在巴厘岛Rendang区Karangasem县访问阿贡火山观察站时如是说道。

鲁胡特由我国财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）、央行总裁阿古斯（Agus Martowardojo）陪同到巴厘阿贡火山进行视察。

鲁胡特表示，不过我们已对此年会准备紧急的步骤，再说，巴厘阿贡火山到迄今未让我们着急的心态，另所以IMF-WB年度会议仍在巴厘岛举行，并地点没有更改的计划。

此外，我国政府将寄给IMF-WB年度会议的国家领导人通知函，确定巴厘阿贡火山的最新讯息相当安全。因此，我们希望，出席IMF-WB年会的国家领导人撤销前往巴厘岛的禁令。

至关IMF-WB年度会议的筹备和安全，财政部长丝莉慕利亚妮与IMF-WB会议小组秘书处保持联系。

“我们已指令大使馆发行巴厘阿贡火山通知信，财政部长已与IMF-WB会议小组秘书处联系有关巴厘阿贡火山的情况和会议地方没有更改的计划。”鲁胡特这样表示。

虽然如此，我们在近期内的准备应对巴厘阿贡火山若爆发，即刻关闭巴厘Ngurah Rai 机场关闭，我国政府已准备转移为外南梦和泗水机场。

根据火山和地质灾害减灾中心公布的消息，巴厘阿贡火山周边8至10公里的禁区内为警戒状态，另外的禁区内相当安全。