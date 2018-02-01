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就当前国际局势和重要国际问题深入交换意见

我国防长里亚米扎尔德访问澳洲

周四（2月1日），我国防长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）在澳洲珀斯会见澳大利亚联邦国防部长佩恩 (Marise Payne)。

除了讨论两国在国防领域的合作，两国防长也就当前国际局势和重要的国际问题互相看法。包括朝鲜核试验，南海的局势发展和伊斯兰国ISIS以及罗兴亚难民危机等问题深入交换意见。印尼与澳洲两国关系过去经历过一些起起落落后，印方因澳洲曾侮辱印尼建国五项基本原则（Pancasila）等问题中止军事关系。澳洲总理马尔科姆特恩布尔（Malcolm Turnbull）与印尼总统佐科威（Joko燱idodo）于2017年2月26日宣布全面恢复两国的军事合作与交流，并在反恐、打击人口走私等问题上加强合作。