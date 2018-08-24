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尤斯利尔暗示

2019年总统选举中支持佐科威马鲁夫

【罗盘报新闻网泗水讯】星月党（PBB）总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉 (Yusri lIhza Mahendra )称，临近2019年总统选举将确定政治立场。尤斯利尔只是透露星月党干部倾向于支持来自伊斯兰教士的总统副总统候选人。“星月党将确定政治立场态度，原则上，倾向于支持来自伊斯兰教士的总统副总统候选人。”尤斯利尔周四（8月23日）在泗水如是说。

尤斯利尔说，在2019年的总统大选中，星月党将在Peninsula酒店通过伊斯兰教士会议结果确定推举大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）与Habib Aljufri或Ustaz Abdul Somad 为正副总统搭档候选人。

但在会议中帕拉波沃没有遵循这个建议并选择了雅京特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。与此同时，佐科威最终也选择了伊斯兰教士联合会（PBNU）主席马鲁夫阿敏（Maruf Amin）为副总统候选人。

尤斯利尔很赞赏佐科威选择马鲁夫的举动。据尤斯利尔说，马鲁夫是一位伟大的神职人员，掌控着印度尼西亚社会民间组织。

在2019年总统大选中，佐科威-马鲁夫搭档候选人是由9个政党支持，即斗争民主党（PDI-P）、民族复兴党（PKB）、从业党（Golkar）、印尼团结党（Perindo）、国民民主党（Nasdem）、人民良心党（Hanura）、印尼公正团结党（PKPI）、团结互助党（PSI）和建设团结党（PPP）。佐科威-马鲁夫搭档候选人将对抗由大印尼行动党、民主党（PD）、国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）支持下的帕拉波沃苏比安多-善蒂雅戈乌诺。