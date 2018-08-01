Wednesday, August 1st, 2018 | Posted by

尊严受到了侮辱
宪法法院正式发函通知警告OSO

图为宪法法院

图为宪法法院

 

【点滴新闻网雅加达731日讯】宪法法院（MK）正式发函通知警告地方代表理事会（DPD）议长 乌斯曼 莎普达欧东（Oesman Sapta Odang / OSO）在一场私人电视台脱口秀节目中的不当发言。 宪法法院指出，OSO的谈话是侮辱国家执法机关的不当行为。

宪法法院已于周二（731日）向有关人员提交了通知警告函。”宪法法院新闻发布会稿于周二（731日）写给记者。

宪法法院评委听完这场脱口秀录音节目的内容后采取法律步骤。 根据宪法法院得出结论认为，OSO对宪法法院法官的蔑视、贬低荣誉和尊严的破坏行为。

脱口秀节目于726日在其中一部由私人电视台上播出。 根据宪法法院的规定，OSO发表了一份消极倾向的说活。

据介绍，禁止政党参选地方代表理事会议员决定符合法院复审的判断，仪式宪法法院的职责。此外，该裁决是纯粹基于法律立场，没有政治因素。

在执行其管辖权以裁定属于1945年宪法赋予的权限范围内的案件时，宪法法院一向都是采取独立和公正，不是基于政治考虑而是基于宪法和法律的立场。”宪法法院如是称。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221534

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