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将在APEC会议上谈论发展我国海事经济

佐科威总统赴越南岘港出席亚太经合组织

【雅加达综合媒体讯】周五（11月10日），应越南社会主义共和国主席陈大光邀请，我国总统佐科威在第一夫人伊莉雅娜陪同下，赴越南岘港（Da Nang）出席于10日至11日召开的亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议。

我国总统佐科威将在亚太经合组织工商咨询理事会(APEC Business Advisory Council简称ABAC) 和其他合作伙伴推介我国海事经济的潜力和未来发展。

来自我国的ABAC主席Anindya Bakrie表示， “我国海域一望无垠，因此加强与其他亚太成员国合作伙伴的对接，不仅会降低物流运输成本，亦能加强海事经济发展各领域的合作，促进具有经济潜力的水产养殖业。”担任我国工商会馆（KADIN）副主席的Anindya Bakrie如斯说。

共有21位亚太经合组织成员国国家领导人出席在越南岘港举行的APEC第二十五次领导人非正式会议。包括美国总统唐纳德特朗普，中国国家主席习近平，俄罗斯总统普京，加拿大总理贾斯汀特鲁多，韩国总统文在寅，菲律宾总统杜特尔特，文莱国王苏丹，日本首相安倍晋三，马来西亚 纳吉布，新西兰总理杰辛达阿德恩，墨西哥总统恩里克聂托等国家首长。

2017年APEC峰会主题为“为共同未来创造新动力”将围绕可持续经济，区域一体化，加强中小微企业竞争力，气候变化农业基金等几个议题进行讨论。