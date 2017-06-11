Sunday, June 11th, 2017 | Posted by

将促进当地经济增长与商务活动
打横空军基地摇身一变成为民用机场

web1126a

佐科威总统周六（10/6）在访问西爪哇打横时,为威里亚迪纳达空军基地成为民用机场一起按钮。

 

【本报打横讯】佐科威总统周六（10/6）在访问西爪哇打横时，见证了威里亚迪纳达空军基地成为民用机场的谅解备忘录签署仪式。

该谅解备忘录由空军运营部队指挥官伊曼.白迪鲁斯空军少将、交通部航空局局长阿古斯.桑托索与打横市市长布迪.普帝曼3人签署。

威里亚迪纳达空军基地成为民用机场是自佐科威总统听取了打横市市长布迪.普帝曼报怨有关该空军基地12年以来一直不能被利用为民用机场或商业机场后，所采取的及时步骤。

总统说：“当我听到打横市长的抱怨后，我就要求给予两个星期的时间解决这个问题。我当时并没有要求一个月，我只要求一个星期或两个星期，但没想到2天就解决了。”

总统深信这个机场将会促进打横及其周边地区的经济增长。为此，总统下令交通部长布迪.苏玛迪增加机场跑道长度，由现在的1200米增加到1600米。

加速发展机场

总统要求加速发展机场的事并不是单这一次而已，早在几年前就已发生，比如苏北省Tapanuli北部的Silangit机场，机场有了，但没有被好好利用，自总统下令鹰航安排航班到那里后，Silangit机场就热闹起来，许多航空公司航班也争先恐后飞往那里。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185124

Posted by on Jun 11 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added