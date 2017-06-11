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将促进当地经济增长与商务活动

打横空军基地摇身一变成为民用机场

【本报打横讯】佐科威总统周六（10/6）在访问西爪哇打横时，见证了威里亚迪纳达空军基地成为民用机场的谅解备忘录签署仪式。

该谅解备忘录由空军运营部队指挥官伊曼.白迪鲁斯空军少将、交通部航空局局长阿古斯.桑托索与打横市市长布迪.普帝曼3人签署。

威里亚迪纳达空军基地成为民用机场是自佐科威总统听取了打横市市长布迪.普帝曼报怨有关该空军基地12年以来一直不能被利用为民用机场或商业机场后，所采取的及时步骤。

总统说：“当我听到打横市长的抱怨后，我就要求给予两个星期的时间解决这个问题。我当时并没有要求一个月，我只要求一个星期或两个星期，但没想到2天就解决了。”

总统深信这个机场将会促进打横及其周边地区的经济增长。为此，总统下令交通部长布迪.苏玛迪增加机场跑道长度，由现在的1200米增加到1600米。

加速发展机场

总统要求加速发展机场的事并不是单这一次而已，早在几年前就已发生，比如苏北省Tapanuli北部的Silangit机场，机场有了，但没有被好好利用，自总统下令鹰航安排航班到那里后，Silangit机场就热闹起来，许多航空公司航班也争先恐后飞往那里。