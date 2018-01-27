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将与巴基斯坦总统和总理举行双边会谈

佐科威总统与夫人抵达伊斯兰堡

【伊斯兰堡26日综合讯报道】结束斯里兰卡和印度的国事访问后，我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜一行周五（26日）当地时间约14.30抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。

巴基斯坦总统马姆努恩侯赛因(Mamnoon Hussain)和第一夫人以及政府高层到伊斯兰堡Nur Khan空军机场迎接佐科威总统。我国驻巴基斯坦全权大使Iwan Suyudhie Amri和使馆官员亦到机场迎接总统。

接受在的机场军礼仪式迎接后，总统一行前往伊斯兰堡Hotel Serena。总统抵达下榻酒店之前，我国居住在巴基斯坦的侨民已经在现场等候，想亲眼目睹他们心目中敬爱的国家领导人。

除了与巴基斯坦总理阿巴西(Shahid Khaqan燗bbasi)举行双边会谈，佐科威总统也将到巴基斯坦无名英雄纪念碑广场献花圈。

总统也将与巴基斯坦总统马姆努恩侯赛因(Mamnoon Hussain)举行会议。总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）周五（26日）如斯对媒体解说。

国土面积为79.6万平方公里的巴基斯坦是一个多民族伊斯兰国家，95%以上的居民信奉伊斯兰教。巴基斯坦位于南亚次大陆西北部，南濒阿拉伯海，海岸线长840公里，北枕喀喇昆仑山和喜马拉雅山。东、北、西三面分别与印度、中国、阿富汗和伊朗接壤。