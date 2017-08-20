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将与佐科威总统举行双边会谈

越共中央总书记阮富仲将对我国进行国事访问

【雅加达点滴新闻网】周日（8月20日），我国外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno LP Marsudi）在雅京南区外交部总部向媒体揭露， 越共中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）将于本周三（23日）对我国进行国事访问。然而，蕾特诺外长表示，越共中央总书记阮富仲的国事访问主要是加强和深化印越两国在各领域的合作，而不涉及到意识形态的议题。

“我们必须理解越南的国家政治制度中，越共中央总书记是国家行政机构最高总负责人，越共总书记在国家政治制度上，拥有最高的权力。我国与越南的关系也具有很长的历史，我国与越南甚至于2013年已建立战略合作伙伴关系，”蕾特诺外长周三（20日）雅加达南区Sisingamangaraja街外交部培训中心如斯说。

蕾特诺外长表示，因为阮富仲访问我国是正式的国事访问，因此，除了会见我国总统总统佐科威以外，阮富仲还将会见国会，地方代表理事会和人协领导层。

蕾特诺外长也补充说，按照计划，佐科威总统拟今年11月访问越南，出席即将在河内举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会。因为越南是担任亚太经合组织轮值主席国。蕾特诺如斯阐述。