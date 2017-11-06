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将与东爪哇现任副省长Saifullah竞争

科菲法正式宣布参加2018年东爪哇省长选举

【惹班点滴新闻网11月04日讯】现任社会事务部部长科菲法因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）首次在伊联女伊斯兰（Muslimat NU）面前宣布将参选2018年东爪哇地方首长选举（Pilgub Jatim）的计划。

周六（11月4日）科菲法在惹班举行东爪哇伊斯兰教士联合会教师协会伊联区域工作评议（Muskerwil Pergunu）和在惹班 Ponpes Amanatul Ummah伊斯兰教堂举行开幕仪式时宣布将参选2018年东爪哇地方首长选举。

“实际上，在与社区的伊联女伊斯兰(NU Muslimat)聚会时都经常被问及有关我参加2018年东爪哇省长的意愿，因此今天我正式公开表示，我将参加2018年东爪哇省长选举的计划，希望大家能给予我最大的鼓励和支持。”科菲法周六（11月4日）在会议后对记者如是说道。

这位目前也是 Muslimat NU主席的科菲法解释，她现在回答穆斯林社会的好奇心，以确定他参选2018年东爪哇地方首长选举候选人的确定性。科菲法希望穆斯林能够踊跃参加。

与此同时，科菲法也传达了第三次参选东爪哇地方首长的原因。他还声称要争取东爪哇公民的福利。

众所周知，迄今科菲法至少得到了从业党（Golkar）、民主党（Demokrat）和国民民主党（NasDem）的支持。最有可能的是她将与同是NU干部的目前是东爪哇副省长并获得斗争民主党（PDIP）支持的Saifullah进行竞争的局面。