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对破坏团结违背45年宪法和班渣西拉的言行

总统指令军警毫不犹豫地采取果断行动

【本报雅加达讯】对于破坏团结，干扰印尼统一国家以及违背45年宪法和违背班渣西拉殊途同归精神的一切言论行动，总统已指令国军总司令与警察总长毫不犹豫地采取果断行动。

周二中午大约14时，佐科威总统在雅加达独立宫接见8名跨宗教领袖以及国军总司令与警察总长，该8名跨宗教领袖即是来自伊斯兰学者理事会（MUI）、伊联(NU)、穆联（Muhammadiyah）、印尼天主教协会（Konferensi Wali Gereja Indonesia）、印尼基督教教会（Persekutuan Gereja Indonesia）、印尼佛教代表（Perwakilan Umat Budha)、印尼兴都教教会（Parisada Hindu Dharma Indonesia）、印尼孔教总会(Majelis Tinggi Agama Konghuchu)。

佐科威总统说，这次会晤主要谈论有关最近发生的令大家关注的民族动态问题以及社会上流传的含有部族、种族、宗教色彩的言论。“我很高兴与感谢听到所有在座的宗教领袖及其追随者的承诺，即在印尼统一国家与殊途同归框架下，继续保持，继续维护与不断加强班渣西拉和45年宪法意识形态，并继续保持团结，和平与宽容”

总统说：“我也高兴听到各方表示支持建康的民主与执法。但我也必须明确表示，自由结盟和集会虽然受到宪法的保障，但必须按照法律规定，符合班渣西拉和45年宪法，必须在印尼统一国家与殊途同归框架下进行。