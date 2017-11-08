Wednesday, November 8th, 2017 | Posted by

宪法法院：
电子身份证和户籍卡宗教栏填写信仰即可

宪法法院首席阿里耶夫（中）主审有关我国电子身份证和户籍卡宗教栏的司法复核。

宪法法院首席阿里耶夫（中）主审有关我国电子身份证和户籍卡宗教栏的司法复核。

 

【雅加达罗盘新闻网】宪法法院判决，我国电子身份证（KTP）和户籍卡（KK）宗教栏可以写上个人的信仰，根据宪法法官，我国民众还很多奉行自己个人的信仰，因此为了我国户籍资料完整，电子身份证和户籍卡宗教栏可以添上个人信仰。

宪法法院是根据我国第61条第12款以及第64条第1款和5款的第23/2006号，有关人口管理法结合有关人口管理的第24/2013号的法律依据，作出以上的判决。

宪法法院首席阿里耶夫（Arief Hidayat）说：“法官小组授予全部申请人的要求；其次，声明这个词‘宗教’在关于人口管理的第61条第1款和第64条第1款第23/2006号法令的第24号法改变为第24/2013年号法令中，相反1945年宪法法案并没有约束力的法律效力，只要它不包括信仰。”

请求由Nggay Mehang TanaPagar Demanra SiraitArnol PurbaCarlim提交的案件编号为97/PUU-14/2016的司法审查。

在他们的请愿书，Nggay和朋友询问法院法官决定第61条第1款和第64法第1款的人口管理法令违反1945年宪法。

申请人的原因是，被测试的该法令条不明确和逻辑地安排，导致对公民基本权利的不同解释和侵犯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197720

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