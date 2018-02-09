Friday, February 9th, 2018 | Posted by

宪法法院驳回肃贪会员工对司法复审请求 最高法院判决国会成立调查肃贪会特别委员会合法

【雅加达罗盘报新闻网28日讯】宪法法院（MA） 驳回肃贪会（KPK）员工对司法复审的请求。最高法院判决国会成立调查肃贪会特别委员会符合法律程序。

我们驳回肃贪会员工对司法复审的请求。”宪法法院首席法官阿里夫（Arief Hidayat）周四（28日）在雅京宪法法院大楼宣读了这个决定。

在对司法复审请求时，员工评估调查权的形成不符合2014年第17号法律关于人协（MPR）、国会（DPR）、地方代表理事会（DPD）和地方议会（DPRD）的第79条第3款的规定。

请愿人认为肃贪会不是执行部门，因此不能作为国会行使调查权的对象。

然而，宪法法院在审议中宣布，肃贪会是根据该法建立的政府支持机构。 因此，肃贪会是一个执行机构。

肃贪会是执行调查和起诉行政职能的执行机构。国会有权要求肃贪会负起责任。” 阿里夫如是表示。

在九名法官中，有四名法官对这项决定表示不同的意见或异议。他们是Maria Farida Indrati,I Dewa Gede Palguna,Saldi Isra Suhartoyo

 

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