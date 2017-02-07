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宪法法院院长拜见佐科威总统

解释免职Patrialis Akbar法官职位

【雅加达点滴网07日讯】宪法法院（MK）院长阿里耶夫希达亚特（Arief Hidayat）周二（2月7日）在雅京总统府拜见佐科威总统。阿里耶夫声称他的到来是要解释有关解雇宪法法院法官巴德利阿里斯•阿克巴尔（Patrialis Akbar）的法律程序。

“其实这封临时解雇宪法法院法官巴德利阿里斯的信已经由尊严委员会交给佐科威总统。这就是我传达有关解雇宪法法院法官巴德利阿里斯。”阿里耶夫周二（7/2）在雅京总统府会见时如是说道。

阿里耶夫说，解雇宪法法院法官巴德利阿里斯经过几个程序，宪法法院也采取决定。第一个程序是召开宪法法院内部会议，会议已选出尊严委员会主席由苏玛（Sukma）女士担任和安瓦尔（Anwar）先生为秘书。首先，预审他的名字。预审讯问证人。从评委小组调查员工和记录员。

会议结束后尊严委员会宪法法院来到肃贪会（KPK）调查巴德利阿里斯。肃贪会允许尊严委员会宪法法官调查巴德利阿里斯。最后发现巴德利阿里斯有严重的违规行为。第一次庭审由宪法法院院长致函总统要求临时解雇宪法法院法官巴德利阿里斯。

阿里耶夫解释说，经过佐科威总统签发临时解雇巴德利阿里斯，尊严委员会宪法法院将继续召开会议。如果发现巴德利阿里斯有严重的违规行为，巴德利阿里斯将被解雇宪法法院法官的职位。