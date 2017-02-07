Tuesday, February 7th, 2017 | Posted by

宪法法院院长拜见佐科威总统
解释免职Patrialis Akbar法官职位

我国宪法法院（MK）院长阿里耶夫（Arief Hidayat）

我国宪法法院（MK）院长阿里耶夫（Arief Hidayat）

【雅加达点滴网07日讯】宪法法院（MK）院长阿里耶夫希达亚特（Arief Hidayat）周二（27日）在雅京总统府拜见佐科威总统。阿里耶夫声称他的到来是要解释有关解雇宪法法院法官巴德利阿里斯•阿克巴尔（Patrialis Akbar）的法律程序。

其实这封临时解雇宪法法院法官巴德利阿里斯的信已经由尊严委员会交给佐科威总统。这就是我传达有关解雇宪法法院法官巴德利阿里斯。”阿里耶夫周二（7/2）在雅京总统府会见时如是说道。

 

阿里耶夫说，解雇宪法法院法官巴德利阿里斯经过几个程序，宪法法院也采取决定。第一个程序是召开宪法法院内部会议，会议已选出尊严委员会主席由苏玛（Sukma）女士担任和安瓦尔（Anwar）先生为秘书。首先，预审他的名字。预审讯问证人。从评委小组调查员工和记录员。

会议结束后尊严委员会宪法法院来到肃贪会（KPK）调查巴德利阿里斯。肃贪会允许尊严委员会宪法法官调查巴德利阿里斯。最后发现巴德利阿里斯有严重的违规行为。第一次庭审由宪法法院院长致函总统要求临时解雇宪法法院法官巴德利阿里斯。

阿里耶夫解释说，经过佐科威总统签发临时解雇巴德利阿里斯，尊严委员会宪法法院将继续召开会议。如果发现巴德利阿里斯有严重的违规行为，巴德利阿里斯将被解雇宪法法院法官的职位。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174588

Posted by on Feb 7 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added