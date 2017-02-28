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宪法法院重申仅庭审地方首长选举计票结果差异

【雅加达点滴新闻网27日讯】我国宪法法院院长阿里耶夫·希达雅特（Arief Hidayat）

强调，宪法发院仅处理2017年地方首长选举机票结果的问题，其他有关地方首长选举问题，理应由政府其他执法机构处理。

“我们的立场非常明确，仅处理地方首长选举计票纠纷，其他问题不属于宪法法院的管辖，应该有政府其他执法机构处理。”周一（27/2），我国宪法法院院长阿里耶夫·希达雅特在宪法法院办事处对媒体记者如是说道。

宪法法院不会处理有关地方首长候选人的不足条件所提出的诉讼，或在六个月投票日期间，现任地方首长候选人可以调动公务员而不利于其他候选人的诉讼。上述的案件应该给国家行政法庭（PTUN）处理。

“2017年地方首长选举在101个地区省区，县区和地区同步进行，迄今重申地方首长选举共有12个纠纷案件。”阿里耶夫·希达雅特这样表示。

除了以上诉讼的条件外，还有其他的条件是候选人计票结果差异不能超过2%。

“原则上我们已具有候选人诉讼的规则，仅处理0.5%至2%计票结果差异的纠纷。”阿里耶夫·希达雅特说。