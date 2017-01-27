Friday, January 27th, 2017 | Posted by

宪法法院法官Patrialis Akbar
被肃贪会就地逮捕并列为嫌犯

宪法法院法官Patrialis Akbar

宪法法院法官Patrialis Akbar

 

【雅加达点滴网126日讯】回顾2014年以前，肃贪会（KPK）在一场就地缉犯行动中，成功逮捕涉嫌贪污受贿的宪法法院（MK）前院长阿基（Akil Mochtar），而在国内掀起轩然大波。

根据按照点滴网记录，阿基在201310月被肃贪会逮捕。那年有16人被逮捕后全部被肃贪会定罪。

当时在庭审过程中，宪法法院一位法官Patrialis Akbar 曾经到法庭声称给予法律界同仁阿基（Akil Mochtar）精神上的支持。后来阿基被判终身徒刑并充公所有受贿得来的账款。

人生无常,世事难料，没想到如今又有一位宪法法院法官，曾经在苏西洛（SBY）印尼第二团结内阁中担任司法与人权部长的Patrialis Akbar又被肃贪会（KPK）逮捕。这无疑对我国宪法法院是一个重大的打击。

周四（126日），肃贪会主席阿古斯（Agus Rahardjo）在雅京肃贪会总部确认就地逮捕（OTT）共逮捕11人，其中是宪法法院一位法官Patrialis Akbar。但是到目前为止，阿古斯还没有提到他们涉嫌哪一方面的的案件。他们目前正在接受肃贪会的询问。可能不久肃贪会将尽快提交有关就地逮捕的官方声明。

 

与此同时，宪法法院院长Arief Hidayat强调，Patrialis Akbar涉嫌贪污受贿是个人行为，与宪法法院国家执法机构没有任何关系。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174075

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