Friday, January 12th, 2018 | Posted by

宪法法院强调
2019年总统选举政党必须达20%门槛

宪法法院（MK）大厦

宪法法院（MK）大厦

 

【本报雅加达讯】一些政党、公民与律师协会向宪法法院（MK）起诉总统候选人的门槛。结果呢？宪法法院不接受该诉讼。

被拒绝的诉讼之一是和平与安全伊斯兰党伊斯兰党(伊达曼政党/Partai Idaman)中央理事会总主席罗马伊拉马(Rhoma Irama)的诉讼。罗马取消该总统候选人门槛的希望没有被宪法法院接受。

周四（11/1），宪法法院主席Arief Hidayat在雅加达，宪法法院大厦Medan Merdeka Barat街审判决定时说：“第222条申请人的申请没有法律依据。”

罗马诉讼驳回后，宪法法院也不驳回印尼团结党(PSI)中央理事会总主席格蕾丝娜塔莉（Grace Natalie）的诉讼。

但宪法法院接受他们，有关核查参加选举政党的诉讼。

与此同时，因诉讼的目的不明确，宪法法院也拒绝民间组织爱国律师团（ACTA）理事会主席Habiburokhman的诉讼。
因宪法法院驳回所有诉讼，则有关选举的2017年第7号分之7号第222条法律仍适用。20％的总统门槛规则仍然适用。

直到1230分，总统门槛的诉讼程序仍在宣读。这起诉讼案来自各个社区团体。

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  • 拉马

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