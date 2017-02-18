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宪法法院尊严委员会

正式开除帕特里亚利斯

【本报讯】宪法法院尊严委员会2月16日做出正式决定开除宪法法官帕特里亚利斯阿克巴尔（Patrialis Akbar）。宪法法院尊严委员会主席素玛（Sukma Violetta）称，帕特里亚利斯已被证明严重违反道德与宪法法官行为。因此宪法法院尊严委员会决定正式开除帕特里亚利斯为宪法法官。

素玛称，宪法法院尊严委员会自月日已开始调查该事件，并获得帕特里亚利斯亲自说明。尊严委员会也向数位相关证人求证，察看及审查相关证物，包括到肃贪委员会办事处深入了解各种资讯。

他接著说，尊严委员会综合所有资料后，做出开除宪法法官帕特里亚利斯的决定。

帕特里亚利斯是在商场接受贿赂时当场被肃贪委员会成员逮捕，他被疑为宪法法院正在审查年第41号有关畜牧与动物健康法令接受贿赂，肃贪会也逮捕一名叫卡玛鲁汀的仲介人。

帕特里亚利斯将被控以1999年第31号第12章C段或第11章法令，该法令已被更新成2000年第20号第55章第1节第1册刑事法典。

而行贿的巴苏基与芬妮被控违反1999年第31号第13章法令，该法令后被更新为2001年第20号第55章第1节第1册刑事法典。