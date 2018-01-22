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宗教部长对部分国会党团

支持LGBT深感惊讶

【泗水安达拉新闻网1月21日讯】鲁克曼哈基姆赛义夫丁（Lukman Saifuddin）对国会（DPR）党团支持女同性恋、男同性恋、双性恋和变性人恋爱（LGBT）行为深感莫名其妙和惊讶。

“令我感到非常惊讶，LGBT对任何宗教来说特别是伊斯兰教所不容忍的概念。”鲁克曼周六（1月20日）在泗水Muhammadiyah大学参加Tanwir I Aisyiyah宗教论坛之后如是说道。

鲁克曼继续说，不管什么原因，所有宗教都不容忍LGBT的行为。 他声称他不能置于太多的评论。如果要了解，请你们问有关方面。

此前，人协（MPR）议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan透露，国会中有五个政党党团支持LGBT的举措。

“目前国会正在讨论LGBT法案或同性恋婚姻，现在已经有五个政党党团支持LGBT。”哈桑周六（1月20日）在泗水出席与鲁克曼同一个活动地点如是说道。

然而，当被问及哪些政党党团支持LGBT时，哈桑不愿意提及并确保国会国民使命党（DPR PAN）拒绝支持LGBT。

另外，正如主流媒体所说，国会立法机构否认就国会有关LGBT法案进行讨论。

国会立法机关副主席 菲尔曼（Firman Soegabyo）对此表示驳斥，并澄清了哈桑所说的国会有5个政党党团支持LGBT行为的这一启示。

在泗水Muhammadiyah大学参加Tanwir I Aisyiyah宗教论坛的鲁克曼也强调了价值观的转变，因为这些年轻人很容易受到父母与子女影响的转变关系。

“比如与父母或老师谈话不应该直视他的眼睛，这是一个挑战，但现在，尊重父母的价值不再被证明。”鲁克曼说。

根据鲁克曼说，父母亲最重要的是教育孩子。从受过良好教育的父母将会生下优良品行的孩子。

“现在作为家长要比以前复杂得多，现在孩子们正在快速成长，信息比以往任何时候的信息都更容易获得，信息速度超过10倍以上。”鲁克曼说。