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安达萨利感谢佐科威总特赦 民主党如坐针毡

【罗盘报新闻网1月26日】继我国总统佐科威（Joko Widodo）赦免被指涉及谋杀纳斯鲁丁谋杀案而被法庭判处18年监禁徒刑的我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）并减轻罪犯6年徒刑之后，总统府又有大动作。周四（1月26日），佐科威总统在雅京总统府接见安达萨利，安达萨利喜出望外并热泪盈眶直接向总统表示感谢。

总统府新闻发言人约翰布迪 （Johan Budi SP）向传媒表示，佐科威总统是按照安达萨利提出的要求，接见安达萨利。

然而，在安达萨利因被指涉嫌谋杀Putra Rajawali Banjaran公司老板纳斯鲁丁（Nasruddin Zulkarnaen）而被丹格朗地方法院（PN）判处18年监禁徒刑，并在我国最高法院（MA）上诉和复审中维持原判。

当时执政的民主党（Demokrat），对佐科威总统在国家独立宫接见安达萨利深表不满。民主党中央理事会副秘书长在一家雅京电台访问中表示，安达萨利毕竟是三审定案的谋杀案罪犯，既然获得国家总统的接见，这是匪夷所思的先例，也会让社会民众猜测，总统接见安达萨利是否具有政治动机的错误解读。

但是，安达萨利始终认为自己是无辜的代罪羔羊。他甚至质疑自己的遭遇是与他担任肃贪会（KPK）主席时进行调查的贪污案而触犯了既得利益集团的利益，有千丝万缕的关系。

安达萨利曾经表示，他接受入狱服刑是因为他尊重法庭的判决而不是他接受法庭对他涉嫌谋杀纳斯鲁丁罪行的成立。适逢2016年11月10日烈士节纪念日，这位肃贪会前任主席安达萨利终于等到重见天日的来临，获得自由，但必须定时向执法机构汇报，直到佐科威总统赦免他并减刑他的6年徒刑。现在，安达萨利已经是名正言顺的自由人。