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安全起见 昨日起禁止重载车辆通行

雅万高速公路Cisomang桥梁基础地基呈现移动现象

【Liputan6新闻网12月23日雅加达讯】连接普沃加达芝甘北（Cikampek- Purwakarta）至百加拉冷-万隆 （Padararang – Bandung）2004年建成后，这条以Purbaleunyi简称的高速公路，不仅大大缩短雅加达至万隆的路程和路上消耗的时间，也逐渐形成异地同乡的经济社会发展正面效应，早上从雅加达出发，若平日交通路况顺畅，约两小时就能抵达万隆，办完事后再赶回雅加达，省时又方便。万隆人要到雅加达，也是反之亦然。

当雅京和万隆居民都已经习惯享受Purbaleunyi高速公路方便之际，公共工程及国民住宅部(PUPR)，周五（12月23日）公布了雅万高速公路Cisomang桥梁基础地基呈现移动的现象，根据土木工程专家现场勘查，发现桥梁基础基地已从原来的位置移动57厘米（CM），因此，开始执行禁止重载车辆通行，个人小型还可以安全通行。

公共工程与住房部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）与高速公路管理公司（PT. Jasa Marga）和桥梁与隧道安全委员会进行研究讨论后，为了安全起见，共同作出上述决定。以此同时，相关单位也在我国土木工程专家的协助下，已经开始进行抢修工程，据报道需要最少三个月的时间抢修。

在抢修进行时，从雅加达至万隆的大型重载车辆，必须从84公里处，Jatiluhur 出口，再经过普通公路前往百加拉冷。从万隆前往雅加达大型卡车，必须从116公里处，Cikamuning 出口，之后可以再从Jatiluhur 入口，继续使用高速公路前往雅加达。

桥梁基础直接承载着全部桥梁的荷载，桥梁基础地基坚固与否直接影响着桥梁的结构和桥梁的安全。然而桥梁在长期的使用过程中经受着气候、洪水、重载车辆等外界因素的影响，进而造成桥梁基础发生损坏等问题。例如桥梁基础受洪水侵袭、河道采砂等的影响，将会出现河床下沉、基础覆土冲刷、桥梁基础局部脱空等危害的发生。因此，桥梁工程技术人员在桥梁工程中施工应运用各种加固处理技术措施以便增加桥梁基础的稳定性，确保桥梁的安全性。