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安东少将：职位是上司的决定

不是街头示威群众的判决

【雅加达17日讯】西爪哇警察长安东（Anton Charliyan）少将回应捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员向国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将要求撤换西爪哇警察长一职时表示，身为国家官员，他心里已做好准备随着被撤换的命令。

“我来到西爪哇的目的不是要寻找职位而是要为社会大众服务使西爪哇人民过着安宁的生活。如果警察总长决定撤换我的西爪哇警察长职务，我将听从上司的命令，无所谓的。” 安东周二（1月17日）在万隆西爪哇元老住家Solihin GP恳亲会时后如此表示。



这位前国家警察公共关系主任安东少将调侃称，如果FPI头目哈比想成为西爪哇地方警察长，我随时能把地方警察长交给哈比。但是，他必须先到印尼国防学院读书。

“如果哈比想当西爪哇警察长，我可以让给他做，但是他一定要先到印尼国防学院(Lemhanas)培训才有资格担任地方警察长。” 安东表示。

安东少将表示，如果已证明他犯了原则性的错误而让警察机构受辱，我愿意被撤职。但是应该有上司，国家警察总长决定，而不是由街上示威游行的不发群众决定。

安东说，国有国法，撤换地方警察长职位并不是易如反掌，国家警察调换职务已经有一套完整的标准和制度，不是很容易的事。岂能由一小撮异议分子就能撤换一个地方警察长的职务。