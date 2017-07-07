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孙伟德临时代办接受

中国–东盟中心媒体团和北京电视台采访

【中国驻印尼大使馆网站7月4日电】7月4日，孙伟德临时代办分别接受中国—东盟中心媒体团和北京电视台采访，就中印尼关系、经贸合作、人文交流、地方交流及中印尼共建“一带一路”等回答记者提问。

在接受中国—东盟中心媒体团采访时，孙表示，印尼“全球海洋支点”战略与我“21世纪海上丝绸之路”倡议高度契合，为中印尼关系发展提供了重要推动力。随着中印尼发展战略对接逐步深入，两国各领域交流合作潜能不断释放，中印尼合作步入新的快车道。尤其是自中印尼副总理级人文交流机制建立以来，两国人员往来与文化交流呈现质、量双升的可喜态势。2016年，中国已成为印尼最大的游客来源地，今年到访印尼的中国游客数量有望保持较快增长，突破200万大关。当前，东盟正打造以人为本的共同体，中国与东盟先后确立“教育年”、“旅游年”，共同推动双方人文领域交流合作。印尼是东盟领头羊，中印尼人文交流与合作的不断深入，已经并将继续助力中国—东盟友好关系进一步发展。

在接受北京电视台采访时，孙表示，在两国领导人大力推动下，中印尼务实合作不断深化。2016年，中国连续第六年保持印尼最大贸易伙伴，由第九大投资来源地跃升为第三大投资来源地。随着中印尼全面对接发展战略不断推进，两国在基础设施、互联互通、投资产能、人文交流等各个领域合作将迎来更加广阔的前景，双方正加紧探讨一批新的重大合作项目。金融、电子商务、创意产业等领域也有望成为两国合作的新增长点，为两国全面对接发展战略提供新动能。