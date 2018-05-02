Wednesday, May 2nd, 2018 | Posted by

委任Salman Al Farisi为我国驻南非全权大使
总统为九名KPPU新成员举行就职仪式

佐科威总统委任2018-2022年企业竞争监督委员会（KPPU)新成员。图为九名委员Harry Agustanto（左起）, Yudi Hidayat, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, Afif Hasbullah, Kurnia Toha,和 Ukay Karyadi，就职宣誓仪式结束后在总统府一同合影留念。

佐科威总统委任2018-2022年企业竞争监督委员会（KPPU)新成员。图为九名委员Harry Agustanto（左起）, Yudi Hidayat, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, Afif Hasbullah, Kurnia Toha,和 Ukay Karyadi，就职宣誓仪式结束后在总统府一同合影留念。

 

【雅加达点滴新闻网52日讯】周三（52日）佐科威总统在总统府为我国驻南非全权大使Salman Al Farisi举行就职宣誓式。之后总统亦为2018-2022年九名企业竞争监督委员会（KPPU)新成员举行就职宣誓式。总统也诚挚感谢任期届满的KPPU委员。

出席参加就职典礼的有外交部长蕾特诺马尔苏迪、内阁秘书 帕拉摩诺阿侬、人协副议长乌斯曼（OSO）、宪法法院（MK）院长安瓦尔乌斯曼（Anwar Usman）、国军总司令哈迪查延多和国家警察总长狄托卡纳维安。

刚刚卸任的2012 – 2018KPUU主席穆哈默德（Muhammad Syarkawi Rauf）通过书面声明说，在他领导下，有两个主要问题成为KPPU的焦点。 首先是潜伏性和周期性的关于食品，教育，健康，能源，电信，物流，金融和银行业的议题，以及向来有国有企业（BUMN）私营部门经营的行业。 其次，在经济领域具有战略意义的数字经济议题，如电子商务，电子支付，大数据利用率，在线网约应用交通等议题。“因此，我希望新的KPPU委员必须继续把上述问题列为首位关注的议题。”他这样说道。

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