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如有总统出席的官方活动

部长演讲时间不得超过7分钟

【安达拉通讯社1月17日雅加达讯】内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung）周二（1月17日），颁布了一项公文，在有总统佐科威出席的正式活动中，内阁部长、总检察长、国军总司令、国家警察总长以及其他政府各机构负责人，演讲时间不得超过7分钟的规定。

周二（1月17日），内阁秘书 帕拉摩诺·阿侬在总统府办公室表示，“如果有总统出席的正式节目中，内阁相关部长和国家机构最高负责人，仅作简单的必要汇报，讲述活动的节目内容，而不是在总统前面发表长篇大论和冗长乏味的演讲。这是很不适合的场面。”

佐科威总统讲话不喜欢拐弯抹角，而是直截了当针对问题的实质性提供简单明了的解决问题方案。阿侬补充说。

政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)阐释，内阁秘书的公文，主要目的是希望部长不要转弯抹角，啰啰嗦嗦讲述内容，应该转弯抹角针对问题提出解决方案。

以上内阁秘书B750/Seskab/Polhukam/12/2016公函由内阁秘书 帕拉摩诺·阿侬于2016年12月23日签署。