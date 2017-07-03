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失事直升机的黑匣子已找到

国家搜索和救援机构殉职成员遗体告别仪式以军礼举行

【中爪哇安达拉新闻网7月3日讯】中爪哇省迪恩火山（Sileri Dieng）爆发时，一架国家搜索和救援机构（Basarnas）直升机属于海豚直升机（Helikopter Dauphin）在执行任务时不幸于周日（7月2日）堕落在东爪哇谈满光（Temanggung）山区一带。

当时Basarnas直升机大约16:00下午左右失去联系。据报道直升机可能撞向谈满光的布德格山（Gunung Butak）悬崖。直升机坠毁时，当地周围天气均笼罩在浓雾中。事故发生后，直升机遭到严重的损坏。

事故发生时直升机载有8人国家搜索和救援机构人员。他们是协助Basarnas 的海军人员。如Haryanto 海军上尉、Solihin 海军上尉、Hari Marsono 海军士官长和Budi Santoso海军中尉。

除了海军的受害者，还有Basarnas 的四名成员，他们是Maulana Affandi、Nyoto Purwanto、Budi Resti和 Catur。全部罹难者遗体从陆地和空运奉移殡仪馆治丧并举行军礼告别仪式。

Basarnas通讯设备管理主任阿古斯（Agus Tamim）周一（7月2日）在谈满光说，失事海豚直失事升机的黑匣子（black box），已经在事故周围找到，相关单位也将立即展开直升机事故的原因。众所周知，黑匣子，是飞机专用的电子记录设备之一。黑匣子有两个，为驾驶舱话音记录器(Cockpit Voice Recorder)和飞行数据记录器(Flight Data Recorder)。飞机各机械部位和电子仪器仪表都装有传感器与之相连。黑匣子的外壳具有很厚的钢板和许多层绝热防冲击抗压保护材料，通常安装在飞机尾部最安全的部位。