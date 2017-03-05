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天主教神父在巴厘岛迎接萨尔曼国王的感想

【巴厘安达拉通讯社3月5日讯】沙特国王萨尔曼与率团周六在雅加达Halim机场启程巴厘旅游，巴厘岛地方政府军警高层和多个宗教领袖都到机场迎接沙特国王的到访，其中是巴厘岛天主教神父Evensius

Dewantoro Pr也到巴厘I Gusti Ngurah Rai 机场迎接国王萨尔曼一行，Evensius Dewantoro

Pr还是用阿拉伯语欢迎问好。让萨尔曼国王受宠若惊，一位印尼奴沙登加拉（NTT）天主教神父既然还能用阿拉伯语问好他。

“我对国王萨尔曼说欢迎沙特国王萨尔曼的到访，萨尔曼听到我的话时，一边向我微笑一边握着我的神职人员长袍。”周日（3/5），Evensius神父在巴厘岛圣母马利雅堂区非常兴奋地对媒体记者说道。

“我认为萨尔曼国王很好奇，你是天主教神父为什么能讲阿拉伯语？” Evensius神父说道。

来自东奴沙登加拉的天主教神父Evensius Dewantoro Pr神父很高兴可以与远方而来的沙特国王萨尔曼见面并亲切握手。这是终身难忘的回忆。他这样说道。Evensius还说，沙特国王萨尔曼愿意到大多数都是印度教的巴厘岛旅游，说明萨尔曼国王以一位胸怀宽广和高度宽容的回教领袖。“如果看到沙特国王的微笑和容貌，沙特国王的到访让我们知道伊斯兰教是和睦相处和宽容的宗教。” Romo Evensius

说。

启程巴厘岛之前，沙特国王萨尔曼在雅加达曾接见跨宗教领袖。依计划，沙特国王萨尔曼将在巴厘岛旅游到这个星期四。此外，沙特国王也会到另外几个巴厘岛遐迩闻名的旅游景点，即Pura Besakih、Tanah Lot和Kuta海滩。