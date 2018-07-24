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大选在即 准备做最后的冲击

苏西洛与帕拉波沃会晤 冀达成政治协议

【雅加达综合媒体报道】日益临近2019年总统选举报名登记日期，有意参加总统选举的政客分秒必争，希望能作最后冲击，捭阖纵横建立联盟关系，希望能取得共识推举一组正副总统人选。

昨日（24日），民主党中央理事会总主席苏西洛(SBY)在其雅京私邸与大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)在雅京苏西洛私邸举行会晤，苏西洛公子阿古斯也参与会议。

2014年总统选举中声称保持中立，不推举正副总统候选人的民主党，相信2019年总统选举，不想再保持沉默成为国家政治的局外人。民主党若在2019年总统选举中不被边缘化的角色，选择与大印尼行动党建立联盟应该是最务实的途径，因为两党均达不到推举正副总统候选人的门槛，惟有联盟才能共同推举正副总统候选人。印尼行动党虽然有可能与国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）建立联盟，但也不愿意受到PAN和PKS的制肘。因为PKS和 PAN均坚持应获得副总统提名。民主党苏西洛也大力推举阿古斯（AHY）能获得副总统提名。

会议结束后，苏西洛与帕拉波沃联合举行记者招待会，但是两党对2019年总统选举是否建立联盟共推举一组正副总统候选人并没有达成具体的共识。