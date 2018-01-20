Saturday, January 20th, 2018 | Posted by

大米价格居高不下
2万名劳工将于2月6日在独立宫举行大规模示威

印尼联合工会主席赛义德伊克巴尔（Said Iqbal） 。

印尼联合工会主席赛义德伊克巴尔（Said Iqbal） 。

【雅加达Liputan6.新闻网119日讯】印尼联合工会（KSPI）将动员劳工于26日举行大规模示威行动。这一行动是由于大米价格居高不下甚至还要由国外进口。

KSPI主席赛义德伊克巴尔（Said Iqbal）说，雅京、茂物、德博、丹格朗和勿加西（Jabodetabek）的2万名劳工将在独立宫举行大规模示威运动。他们 也将在万隆、泗水、三宝垄、棉兰、巴淡岛、日惹、亚齐、明古鲁、楠榜、锡江、哥伦打洛、万鸦老、马辰等城市展开示威行动。

实际上，在大米价格上涨之前，人民的购买力已经下降，即使现在大米价格上涨，人民的购买力也在下降。甚至由于低工资政策和大米价格的上涨，小麦的购买力下降了2025％ 。“伊克巴尔周五（119日）在雅京的书面声明中如是说道。

在这个行动中，劳工要求的心声是“人民三个要求”，其中包括降低水稻和电价，拒绝低价工资，拒绝2018年地方首长选举不适当的区域领导人选。

而且KSPI也支持要求政府停止进口大米的国会第六委员会的态度。

此外，KSPI对佐科威总统的态度表示质疑，对这次大米进口没有坚定的态度似乎沉默寡言。事实上，根据赛义德说，他的部长们就稻米数据的可用性进行了一系列争论。现在劳工进行大规模示威敦促佐科威总统降低大米价格，并停止进口大米。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204048

Posted by on Jan 20 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added