Thursday, August 2nd, 2018 | Posted by

大印尼行动党称PAN已同意加入联盟支持帕拉波沃

大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）

大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）

Liputan6.新闻网雅加达讯】周二（731日）大印尼行动党（Gerindra）、国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）党精英聚集在雅京南区马赫（Maher Algadri Prapanca）住邸。大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）说，会议继续讨论联盟将提名大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subiato）为总统候选人。

“PAN已同意加入联盟并支持帕拉波沃参选2019年总统选举。” 穆咋尼在现场如是说。

此前，PAN尚未正式宣布加入联盟支持帕拉波沃的态度。公正福利党和民主党刚公开表示支持帕拉波沃。

出席参加会议的党派精英有大印尼行动党总主席帕拉波沃 苏比安多、国民使命党创党元老阿敏赖斯（Amien Rais）、国民使命党总主席祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）、公正福利党执行委员会主席Salim Segaf al Jufri和公正福利党主席索希布伊曼（Sohibul Imam）。

穆咋尼提到，三方之间还有其他谈判。之后，会议要点将在秘书长层面继续进行并在两三天内提前讨论。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221633

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