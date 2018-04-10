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大印尼行动党有位高层暗示

帕拉波沃可能弃选2019年总统选举

【雅加达罗盘报新闻网4月10日讯】斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）主席安德烈亚斯（Andreas Hugo Pareira）说，不管最终大印尼行动党（Gerindra）是否推举Gerindra总主席帕拉波沃苏比安多 （Prabowo Subianto）为2019年总统候选人，PDI-都会全力以赴支持佐科威为2019年总统候选人，直到取得最终的全面胜利。

“无论在任何的情况下，我们都已准备好支持佐科威为2019年总统候选人。”安德烈亚斯周二（4月10日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

安德烈亚斯认识到，目前帕拉波沃迟迟不宣布参加2019年总统选举，相信这不是一个很容易的政治决定，必须做全面的政局评估，尤其是副总统人选都需要与联盟政党磋商或妥协。此外，竞选总统也需要准备庞大的竞选资金。

此前，大印尼行动党中央理事会主席德斯蒙德（Desmond Junaidi Mahesa）周二（4月10日）在雅京史纳延国会大厦向传媒暗示，帕拉波沃可能弃选2019年总统选举。但是德斯蒙德的表态，立即遭到大印尼行动党中央理事会副总主席法德利佐恩（Fadli Zon）的驳斥，并强调帕拉波沃笃定将卷土重来竞选2019年总统选举。