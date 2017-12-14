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大印尼行动党推举苏迪尔曼赛义德

为2018年中爪哇省长候选人

【雅加达点滴新闻网讯】大印尼行动党（Gerindra）最终做出决定推举 苏迪尔曼赛义德(Sudirman Said）为2018年中爪哇省长候选人。这是大印尼行动党特地选择前任能源与矿产资源部长苏迪尔曼赛义德。

“无论如何他已经得到了此信息。”大印尼行动党副秘书长安德烈（Andre Rosiade）周二（12月12日）通过电话询问时如是说道。

大印尼行动党于周三（12月13日）在雅京Jl Kertanegara 帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）住邸宣布推举苏迪曼为中爪哇省长候选人。

此前，大印尼行动党推举其西爪地方理事会副主席Ferry Juliantono与苏迪尔曼赛义德竞争中爪哇省长候选人的席位，最后选择了苏迪尔曼。但是大印尼行动党不能单独推举苏迪尔曼。因为大印尼行动党中爪哇地方议会（DPRD）只有11个席位，需要额外增加9个席位。

在省长和副省长登记不到一个月的时间里，没有任何政党包括斗争民主党（PDI P）在中爪哇宣布其候选人，其中也包括甘加尔普拉诺沃（Ganjar Pranowo）为现任中爪哇省长。 直到现在斗争民主党还没有正式推举甘加尔为省长候选人。