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大印尼行动党推举帕拉波沃为总统候选人

【雅加达4月11日综合讯】我国2019年正副总统选举候选人逐渐白热化，2014年总统选举的两位候选人角逐总统宝座的局面几乎将重演。

周三（4月11日），大印尼行动党在西爪哇茂物县罕巴朗(Hambalang)召开的全国代表协商会上正式推举中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多为2019年总统候选人。

迄今还未出现第三股政治轴心之际，几乎可以确定，这位曾经担任陆军特种部队司令的帕拉波沃退役中将，将再次与佐科威在2019年正副总统选举中决一雌雄。

大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德穆咋尼在会议的一份在书面声明中上提到，推举帕拉波沃为2019年总统候选人是根据大印尼行动党全国各级代表的意愿，推举帕拉波沃为2019年总统候选人。

然而，帕拉波沃能否可以如同2014年那样一帆风顺成为2019年总统候选人，民众拭目以待，因为根据普委会（KPU）的规定，推举正副总统候选政党或联合政党必须在国会拥有20%的席位或在2014年普选中获得25%的有效得票率。但是，大印尼行动党在2014年普选中仅获得11.81%选票。即使再加上可能加入帕拉波沃联盟的PKS（公正福利党）,仍然达不到推举正副总统的门槛，PKS也仅获得6.79% 的有效得票率。在PKB（民族复兴党）周二（10日）已正式宣布2019年支持佐科威之后，帕拉波沃唯一的寄托就要依靠PAN（国民使命党），因为种种迹象显示，PD（民主党）最终或许将向佐科威靠拢。

若PKS和PAN决定加入联盟，帕拉波沃就必须与PKS或PAN妥协或让步，接受他们推举的副总统候选人。这就是帕拉波沃处在无比尴尬和进退两难的处境。这或许也是帕拉波沃一度处于举棋不定和迟疑不决的心态。