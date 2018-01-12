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大印尼行动党

坚定推荐帕拉波沃参选2019年总统选举

【雅加达罗盘报新闻网1月11日讯】大印尼行动党（Gerindra）副秘书长安德烈（Andre Rosiade）说，大印尼行动党将坚定推荐帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）总主席为2019年参选总统选举。

安德烈表示，大印尼行动党和公正福利党（PKS）联盟也将推荐帕拉波沃为2019年参选总统选举。

“正如帕拉波沃所说的公正福利党是我们的盟友，公正福利党经得起种种考验，它永远也不会离开我们。”安德烈周四（1月11日）对记者如是说道。

安德烈说，现在大印尼行动党在国会有73个席位。 同时，公正福利党在国会有40个席位。 因此，大印尼行动党和公正福利党可以推荐帕拉波沃为2019年总统选举候选人。

提名候选人的最低要求是112个席位，占国会总席位的20％。 而大印尼行动党和公正福利党的席位数量合计为113席位。

“现在，我们要推荐帕拉波沃，因为我们有信心百事可乐赢得这个竞争，且要看最新的发展情况。”安德烈继续说。

宪法法院驳回了对2017年法律第7号第222条大选的司法审查。由注册服务机构提交的材料测试注册号为53/ PUU-XV / 2017。

第222条规定了总统候选人的门槛。一个政党或一个政党联盟在2014年选举中必须有20％的议会席位或25％的国家合法选票才能够担任总统和副总统。

在提出的论点中，其中评估文章的伊达曼党（Partai Idaman）已经过时，因为它使用2014年立法选举结果作为2019年总统选举的门槛。

立法法院认为，在其考虑中，总统的门槛与加强总统制度有关。随着总统的门槛，当选的总统可以在国会持有权力。

立法法院还认为，第222条不是过时，因为它是2017年政府和国会通过的新法律，而不是用于举行2014年总统选举的旧法。