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多政党秘书长在内阁秘书处聚会磋商选举策略

【罗盘网雅加达5月7日讯】总统大选在即，任何政党的举措，均会引发不同的解读和猜测。周一（5月7日）支持政府的政党秘书长到内阁秘书处与帕拉摩诺阿侬聚会，就特别引人瞩目。据报道内阁秘书帕拉摩诺阿侬召见支持政府的政党秘书长，主要是磋商2019年总统选举的策略。

“我们应邀内阁秘书帕拉摩诺阿侬Pramono Anung）进行会谈，尤其是商讨有关2019年正副总统选举的策略。” 建设团结党（PPP）秘书长Arsul Sani向媒体记者如是说。

Arsul Sani表示，我们应邀聚会到内阁秘书处，除了检讨佐科威-卡拉政府的领导下的国家建设以及尚未达到的建设目标，我们也商讨2019年总统选举的策略，尤其大选脚步越来越近，支持政府的政党的秘书长必须加强沟通和建立沟通渠道和机制。

“政府近期面对的很多问题，其中是近期引发舆论纷纷的外劳问题，经济和法律问题亦成为讨论的议题。”Arsul Sani这样说。

Arsul Sani还说，代表政府立场的帕拉摩诺也向支持政府的政党秘书长讲解佐科威-卡拉政府的政绩以及短期和长期拟定的目标。

据报道，出席昨日会议的还包括斗争民主党秘书长Hasto Kristiyanto、从业党秘书长Lodewijk Freidrich Paulus、国民民主党秘书长Johnny G Plate、建设团结党秘书长Arsul Sani、人民良心党秘书长Herry Lontung Siregar、民族复兴党秘书长Abdul Kadir Karung、团结公正党（PKPI）秘书长Imam Anshouri Saleh、印尼团结互助党秘书长Raja Juli Antoni和印尼团结党秘书长Ahmad Rofiq。唯独对支持政府内部意见相左的国民使命党 （PAN）秘书长没有出席会议。众所周知，PAN也是支持佐科威-卡拉政府的政党，然而，对2019年正副总统选举，PAN的立场举棋不定，因为国民使命党建党元老阿敏赖斯阵营与PAN总主席总主席祖尔基弗利哈桑立场不一，而造成内部两股力量的博弈。