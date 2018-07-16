Monday, July 16th, 2018 | Posted by

多名重量级政客出席
佐科威主持国民民主党《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式

周一（7月16日），佐科威总统出席由国民民主党举办的《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式并受到国民民主党总主席苏里亚巴罗以及ABN师生们热烈的欢迎。

周一（7月16日），佐科威总统出席由国民民主党举办的《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式并受到国民民主党总主席苏里亚巴罗以及ABN师生们热烈的欢迎。

 

【雅加达716日综合讯】周一（716日），佐科威总统出席国民民主党举办的《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式。《捍卫国家学院》，简称ABN校园位于雅京南区Pancoran一带。根据该学院校长IGK Manila阐述，第二届报名入学的新学员共有517名，比第一批的500名学员稍有上升。

佐科威总统也曾出席主持第一批《捍卫国家学院》新学员入学仪式。昨日总统的莅临受到了国民民主党总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)和全体学院师生的热烈欢迎。总统还在该校Ki Hajar Dewantara大厅为新学员讲课。

当日，出席仪式的嘉宾，包括宪法法院（MK）前院长马弗德(Mahfud MD)， 从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）、国会议长班邦.苏萨迪奥(Bambangoesatyo)、政法安全统筹部长维兰多 (Wiranto)，内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）、穆斯林学者Komarudin Hidayat和雅加达Istiqlal大清真寺伊斯兰伊马目大祭司Nasaruddin Umar等内阁成员及政党领袖。 来自国民民主党的贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）和国民民主党全体干部等嘉宾亦出席盛会。

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