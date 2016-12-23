Friday, December 23rd, 2016 | Posted by

多名民主党党干跳槽至人民良心党
Roy Suryo：尊重党干的个人政治选择

TRIBUNNEWS新闻网1222日雅加达讯】随着乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）当选为人民良心党 （Hanura）中央理事会总主席，不少民主党（Demokrat）党干纷纷跳槽，加入人民良心党行列。

尤其是，因为牵涉贪污案，而还在监狱服刑的民主党前任中央理事会总主席Anas Urbaningrum的号召下，呼吁其在主党党内的支持者，投向人民良心党阵营。

 

针对多位民主党党干转向支持或加入人民良心党阵营，民主党中央理事会副主席Roy Suryo 周四（1222日）在雅京表示，民主党尊重党干的个人意见，每位党干均拥有自由的政治选择。但是，他深信还很多党干对民主党中央理事会总主席的苏西洛(SBY)均是忠心耿耿，并誓言大力拥护苏西洛的领导。

与此同时，Roy Suryo对乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）当选人民良心党中央理事会总主席和威兰多(Wiranto)被推选为人民良心党中央顾问委员会总主席，表示诚挚的祝贺。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171553

Posted by on Dec 23 2016. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added