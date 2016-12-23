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多名民主党党干跳槽至人民良心党

Roy Suryo：尊重党干的个人政治选择

【TRIBUNNEWS新闻网12月22日雅加达讯】随着乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）当选为人民良心党 （Hanura）中央理事会总主席，不少民主党（Demokrat）党干纷纷跳槽，加入人民良心党行列。

尤其是，因为牵涉贪污案，而还在监狱服刑的民主党前任中央理事会总主席Anas Urbaningrum的号召下，呼吁其在主党党内的支持者，投向人民良心党阵营。

针对多位民主党党干转向支持或加入人民良心党阵营，民主党中央理事会副主席Roy Suryo 周四（12月22日）在雅京表示，民主党尊重党干的个人意见，每位党干均拥有自由的政治选择。但是，他深信还很多党干对民主党中央理事会总主席的苏西洛(SBY)均是忠心耿耿，并誓言大力拥护苏西洛的领导。

与此同时，Roy Suryo对乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang）当选人民良心党中央理事会总主席和威兰多(Wiranto)被推选为人民良心党中央顾问委员会总主席，表示诚挚的祝贺。