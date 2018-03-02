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多名国内政要 将参加雅京草埔元宵节庆典

【雅加达TRIBUN新闻网3月01日讯】周日（3月4日）多名国内政要人士将参加雅京草埔（Glodok）元宵节庆典。

这次庆祝活动将包括来自不同背景的2千名参与者。

出席这次庆祝活动的有人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼（Puan Maharani）、内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）、信息与通讯部长鲁迪安达拉（ Rudiantara）、人协议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）、国会议长国会议长庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo）和地方代表理事会主席乌斯曼 沙普达欧东（Oesman Sapta Odang）。

2018年草埔筹委会辅导委员会主席何震康（Charles Honoris）解释说，元宵节是每年农历新年庆典的最后一天。

“现在，元宵节的文化不仅属于华人社区，而且已成为群岛文化的一部分，印尼民族支持殊途同归。” 何震康周四（3月日）在雅京如是表示。

“除了舞龙和舞狮外还有步操乐队。元宵节狂欢将步行3.5公里的路线，从LTC草埔 Hayam Wuruk的前面开始，返回Harmoni，前往 Gadjah Mada 直到Novotel 酒店门前为终点。” 何震康如是说道。