Thursday, July 19th, 2018 | Posted by

多名佐科威内阁成员参加2019年国会选举

【点滴新闻网雅加达718日讯】多名佐科威总统的内阁成员参加2019年国会选举。

内阁秘书长帕拉摩诺 阿侬（Pramono Anung）说，内阁部长在任期未结束前没有辞职。但他们将在竞选期间必须申请休假。

总统已经指示，因为任何高级部长仍将优先考虑他们的主要职责，为避免影响有关工作他们只能在周六和周日在各自的选举地区进行宣传活动。”帕拉摩诺周二（717日）在雅京中区国务秘书处大楼办公室如是说道。

佐科威总统向两位部长即人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）和司法人权部长亚索纳 劳利（Yasonna Laoly）表示祝福。此外，目前在工作内阁的部长有三位来自民族复兴党（PKB），即青年与体育部长伊马姆 纳赫拉维（Imam Nahrawi）、劳工部长哈尼夫 达基里（Hanif Dhakiri）和村长农村与落后地区建设及移民部长艾科布特罗 善佐约（Eko Putro Sandjojo）。

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