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外长蕾特诺会见文莱外长

讨论保护印尼公民和恐怖主义问题

【搭档新闻网雅加达7月20日讯】我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno LP Marsudi ）会见前来访问的文莱外交部长达托伊万万（Dato Erywan Pehin Yusof）。会议讨论了保护印尼公民和恐怖主义问题的看法。

会议是在第四届双边合作联合委员会（JCBC）的框架内进行。讨论了9点，其中一点涉及文莱的印尼劳工和印尼公民的存在。

“我们谈论的是文莱的印尼劳工和印尼公民问题，当我们看到文莱的人口比例则量被视为一个问题，因为我国公民是文莱总人口的20％左右。”蕾特诺周五（7月20日）在雅京中区外交部的新闻发布会上如是说。

“因此，印度尼西亚和文莱同意加强对我国公民在文莱保护的谈判。这是解决谅解备忘录（MoU）的一部分。”蕾特诺如是表示。

此外，蕾特诺和达托伊万万还讨论了跨国犯罪预防工作。特别是有关贩卖人口、人口走私、贩毒和打击恐怖主义。

“我们一致同意，加强在预防和打击跨国犯罪组织之间关系到人类trafficing和人民，非法毒品，也打击恐怖主义的走私合作。” 达托伊万万说。蕾特诺和达托伊万万之间的闭门会议持续了约三小时。此外，更多的讨论是战略性产业、经济、卫生、农业、文化和旅游等问题。