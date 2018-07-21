Saturday, July 21st, 2018 | Posted by

外长蕾特诺会见文莱外长
讨论保护印尼公民和恐怖主义问题

图为文莱外交部长达托伊万万（左）和我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪。

图为文莱外交部长达托伊万万（左）和我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪。

 

【搭档新闻网雅加达720日讯】我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno LP Marsudi ）会见前来访问的文莱外交部长达托伊万万（Dato Erywan Pehin Yusof）。会议讨论了保护印尼公民和恐怖主义问题的看法。

会议是在第四届双边合作联合委员会（JCBC）的框架内进行。讨论了9点，其中一点涉及文莱的印尼劳工和印尼公民的存在。

我们谈论的是文莱的印尼劳工和印尼公民问题，当我们看到文莱的人口比例则量被视为一个问题，因为我国公民是文莱总人口的20％左右。”蕾特诺周五（720日）在雅京中区外交部的新闻发布会上如是说。

因此，印度尼西亚和文莱同意加强对我国公民在文莱保护的谈判。这是解决谅解备忘录（MoU）的一部分。”蕾特诺如是表示。

此外，蕾特诺和达托伊万万还讨论了跨国犯罪预防工作。特别是有关贩卖人口、人口走私、贩毒和打击恐怖主义。

我们一致同意，加强在预防和打击跨国犯罪组织之间关系到人类trafficing和人民，非法毒品，也打击恐怖主义的走私合作。” 达托伊万万说。蕾特诺和达托伊万万之间的闭门会议持续了约三小时。此外，更多的讨论是战略性产业、经济、卫生、农业、文化和旅游等问题。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220479

Posted by on Jul 21 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added