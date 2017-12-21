Thursday, December 21st, 2017 | Posted by

外交部长蕾特诺与国军总司令哈迪空军上将
签署维护国家安全谅解备忘录

外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno LP Marsudi）。

外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno LP Marsudi）。

【雅加达安塔拉新闻网1220日讯】外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno LP Marsudi）和国军（TNI）总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将签署维护国家安全谅解备忘录。

我们非常感谢外交部和国军之间的合作谅解备忘录，特别是为我国驻海外代表处的安全。” 外交部长蕾特诺马尔苏迪周三（1220日）在雅加达外交部班渣西拉大厦如是说道。

据蕾特诺说，各国冲突和战争的日子越来越长，冲突的终止往往是困难和耗时。同时，印度尼西亚代表必须继续负责捍卫海外的国家利益，包括在冲突的国家。

为此，我们必须考虑到印度尼西亚公民和印度尼西亚外交官的安全，以及印度尼西亚代表在国外的资产，这是印度尼西亚在国外主权的象征。” 蕾特诺说。

因此，蕾特诺认为，谅解备忘录旨在确保印尼国家利益，这也可以是对外交使团和外交人员的保障。

这就是所有必须保护的主权象征，外交部和武装部齐心协力共同奋斗，只是不同的工具，我们来自外交部，外交部正在用各种手段进行外交努力。蕾特诺说。

国军将于2018年初派遣国防军队到我国驻阿富汗大使喀布尔。“在所有的技术讨论完成之后，明年年初，我国国防军队将在喀布尔大使馆维护保安工作。”蕾特诺如是说道。

 

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