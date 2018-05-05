Saturday, May 5th, 2018 | Posted by

声称有能力赔偿730万美元
原国会议长诺凡多已被转移到Sukamiskin监狱

周五（5月4日），因电子身份证贪污案被肃贪法庭判处15年监禁的原从业党总主席瑟迪亚诺凡多已被转到西爪哇万隆Sukamiskin监狱。

周五（5月4日），因电子身份证贪污案被肃贪法庭判处15年监禁的原从业党总主席瑟迪亚诺凡多已被转到西爪哇万隆Sukamiskin监狱。

 

【时代周刊雅加达504日讯】因涉嫌采购电子身份证（e-KTP）贪污案而被肃贪法庭判决1 5年监禁的原国会议长瑟迪亚·诺凡多（Setya Novanto）周五（54日）已被转移到万隆Sukamiskin监狱。

除了被判处15年监禁，法庭也判决这位原从业党（Golkar）总主席必须赔偿国家730万美元。这笔款项决定后必须每个月透过法庭支付给国家。

罪犯诺凡多已经提交了有能力赔偿国家730万美元保证书。”肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周五（54日）在书面声明中如是说道。

费博里斯说，诺凡多到现在还没有偿还。 但是，诺凡多已支付了5亿盾和7500盾的罚款。如果诺凡多不能在一个月内偿还资金，那么他的财产将被没收和拍卖。 如果偿还不够，诺凡多的刑期将增加两年监禁。

雅加达肃贪法院法官小组判处诺凡多15年有期徒刑，并罚款5亿盾和易科罚金3个月监禁。此外，法官也取消前国会议长诺凡多5年的政治权利。

法官表示，诺凡多已经证明在电子身份证贪污的情况下中饱私囊，使国家蒙受23000亿盾。诺凡多和肃贪会都没有对判决提起上诉。

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