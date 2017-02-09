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坤甸市长Sutarmidji

主持启动2017年元宵节系列庆典活动仪式

【罗盘报2月7日坤甸讯】华人居多的西加省坤甸市，周二（2月7日），由坤甸市长Sutarmidji击鼓，象征着丁酉年元宵节系列庆典活动正式启动。按照计划，元宵节系列庆典活动将持续至12日。

今年丁酉年元宵节系列庆典活动由坤甸民营消防协会(APKS)举办。 坤甸市长Sutarmidji在致辞中表示，虽然今年的元宵节庆典与2017年全国地方首长选举时间接近，相信不会遇到任何障碍，因为西加省尤其是坤甸市的元宵节庆祝活动，已经不仅属于华人的佳节，但是已经成为西加省的文化活动，全民分享的佳节。也有利于促进坤甸的旅游业发展。

每年元宵节均吸引了大量国内外游客至西加省，数以万人的游客将汇聚在距离坤甸市约153公里，华人占比最多的滨海城市山口洋（Singkawang）。元宵节大巡游是山口洋华人系列华人春节庆祝活动的重要庆典，也是最高点的活动。从农历大年三十开始，山口洋华人就在当地政府的大力支持下，举办一系列文化演出活动和乩童表演。百多年来，这种独具特色的表演代代相传，经久不衰。无形中也带动了当地经济的发展。