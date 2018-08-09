Posted by admin

地震受害者报道人数各不相同

印尼龙目岛强震已致347人遇难 约16万人流离失所

【中新网8月8日电】 据美国有线电视新闻网(CNN)援引印度尼西亚国家通讯社安塔拉(Antara)报道，印尼龙目岛强震造成的死亡人数已上升至347人。据报道，还有165003人在地震中流离失所。

印度尼西亚国家通讯社安塔拉报道，遇难者中大多数人都在该岛北侧的Kayangan遇难。据印尼国家灾害管理局发言人努格罗霍此前称，有1447人受伤，还有165003人在地震中流离失所。

然而，各机构单位报道的死亡人数大不相同，据印尼国家抗灾机构(BNPB)总部公布的数据，死亡人数为131人，而据北龙目县和当地BNPB的统计数据是347，然而，根据协助拯救灾民的国军所收集的死亡数据是381人，最后西东努（NTB）国家搜救机构(BASARNAS)公布的死亡人数是226人。显然，迄今死亡人数还会不断上升，尚没有最后确定数据。

BNPB公关和信息中心主任苏托波(Sutopo Purwonugroho)在雅京举行的新闻发布会上说，西东努省BNPB工作小组还在验证数据的最新地正确数据。 “地震受害者的数据报告必须附受害者身份上的姓名，年龄，性别和遇难者地址。”他如斯说。

7日，印尼政府估计，有2万人需要援助，当地约80%的建筑被毁。救援人员加快了寻找遗体的努力。志愿者和救援人员正在为无家可归的人们建立更多的临时避难所，分发水，食物和医疗用品。军方称，5架载有食品，药品，毯子，帐篷等物品的飞机已经于7日早些时候离开雅加达，飞往龙目岛。