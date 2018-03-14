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地方首长候选人被列为犯罪嫌疑人

普委会：不会影响地方行政首长选举

【雅加达点滴新闻网3月13日讯】政法安统筹部长维兰多（Wiranto）要求肃贪会（KPK）暂缓将被指涉嫌贪污受贿的地方首长候选人列为犯罪嫌疑人，因为会影响地方行政首长选举过程。

对此，普委会专员哈希姆（Hasyim Asy’ri）周二（3月13日）在雅京中区普委会办公室表示，“针对政府和普委会及普监会的要求，肃贪会内部迄今还没有进行讨论”。

哈希姆说，将犯罪嫌疑人逮捕和确定嫌疑人是肃贪会的法律权力。 哈希姆认为，肃贪会在确定犯罪嫌疑人之前都掌握强有力的犯罪证据。

“因此，如果肃贪会进行逮捕，是完全依法执行任务，因为肃贪会是国家独立执法部门，因此肃贪会在宣布嫌疑人的决定时必须确信其拥有足够的证据，肃贪会不想派遣人员参与普委会的事务，因为这不是普委会的工作和管辖范围。” 哈希姆解释说。

哈希姆还驳回了确定地方首长候选人受贿犯罪嫌疑人的地位决定会影响选举过程的观点。哈希姆坚持认为，尽管该地方首长候选人受贿犯罪嫌疑人的地位，但地方行政首长选举仍将继续进行。